Natale, l'accensione dell'albero in Piazza Nettuno - VIDEO

Da ieri pomeriggio è acceso l'albero di Natale in piazza Nettuno. Senza cerimonie, per rispettare le prescrizioni Covid, l'amministrazione ha illuminato l'abete di 22 metri addobbato quest'anno.

"Abbiamo appena acceso il nostro albero di Natale in Piazza del Nettuno! Senza cerimonie, per rispettare le prescrizioni Covid, ma con la gioia di un segno di speranza. È un abete di 22 metri, uno dei più grandi che la piazza abbia ospitato. Grazie al Comune di Lizzano in Belvedere per avercelo donato", scrive il sindaco Matteo Lepore. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Buon Natale a tutti i e le bolognesi. Come da tradizione l’albero è stato scelto tra quelli che dovevano comunque essere abbattuti per motivi di sicurezza".