Argelato, droga e assembramenti al parco: arrivano i Carabinieri, due giovani segnalati

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno segnalato due giovani alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. E’ successo durante un controllo del territorio che i militari stavano effettuando nei pressi di un parco pubblico di via Nuova ad Argelato, dove, di recente, i cittadini si erano lamentati per la presenza di persone che erano state viste aggirarsi con fare sospetto, creando assembramenti e disturbo alla quiete pubblica. Alla vista dei militari, diversi giovani si sono dati alla fuga per i campi adiacenti, mentre due giovani, un 17enne e un 18enne, sono stati raggiunti e trovati in possesso di marijuana.

