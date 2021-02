Ubriaco pretende un massaggio al centro benessere: "Non c'è posto". E lui prende a pugni la ragazza

La Polizia è intervenuta ieri pomeriggio intorno alle 17.45 in via Ferrarese dopo la segnalazione di un soggetto moltesto nei pressi di un centro massaggi. Alterato dall'alcol, un cittadino cinese classe '69, era entrato chiedendo un massaggio: visto il suo stato alterato la dipendente intimorita ha risposto che non aveva posto in agenda e a quel punto lui ha reagito con violenza. L'ha colpita a con un pugno al viso e dando calci e pugni alla porta. Una volta giunti sul posto, anche gli agenti sono stati aggrediti che nel frattempo si era nascosto dietro una colonna del portico.

Addosso delle forbici, arrestato per violenza e resistenza a pubblico uffciale

L'uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia dello stesso tenore, è stato perquisito e addosso aveva una forbice da 11 cm sottoposta ora a sequestro. Il soggetto è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per percosse e porto d armi o strumenti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza manifesta. Direttissima stamattina.