80 chili di hashish sull'auto fermata al casello: arrestati due uomini | VIDEO

Da settimane erano tenuti d’occhio dalla Polizia per gli spostamenti frequenti da Bologna nel Modenese. E quando gli agenti della Polizia di Bologna e Modena li hanno fermati al casello autostradale, hanno trovato nascosti nelle automobili quasi 80 chilogrammi di hashish pronto per essere spacciato. Sono stati così arrestati due uomini marocchini per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Le manette sono scattate da un’indagine iniziata nelle settimane precedenti attraverso servizi di osservazione predisposti dalla squadra mobile in Bolognina, che avevano portato all’arresto di diverse persone (sempre di origine marocchina) coinvolte in attività di spaccio. Durante questi interventi, gli investigatori hanno notato un uomo che si recava spesso a Maranello, nel Modenese - dove risultava avere un’abitazione che era diventata una probabile base per lo spaccio -, spesso accompagnato da un altro giovane marocchino.

Insospettiti, i poliziotti delle Squadre Mobili delle due province hanno fatto così partire un servizio di osservazione nei loro confronti. I due sono stati poi fermati presso il casello di Modena Sud mentre rientravano dalla Lombardia a bordo di due automobili diverse. Su una delle due, adagiati sul sedile posteriore, gli agenti hanno trovato i due grossi pacchi contenenti quasi 80 kg di hashish.

Niente droga sull’altra auto, noleggiata per fare da staffetta e segnalare la presenza delle forze dell’ordine. Ma il conducente aveva le chiavi di una terza vettura parcheggiata nei pressi della casa di Maranello, dove l’uomo nascondeva altri 9 kg di hashish e oltre 90 grammi di cocaina all’interno di un sottofondo che si apriva mediante un congegno elettronico. Infine, uno dei due teneva in casa altri 800 grammi di hashish e mille euro in contanti. I due uomini sono stati così arrestati e le due macchine utilizzate per il trasporto e lo stoccaggio della droga sequestrate.