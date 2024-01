Matteo Mariotti al Rizzoli: "La Lucarelli mi ha fatto più male dello squalo che mi ha attaccato" | VIDEO

Matteo Mariotti, il giovane di Parma che il 9 dicembre dell’anno scorso è stato attaccato da uno squalo in Australia, è arrivato al Rizzoli dove inizierà la sua terapia per camminare di nuovo. Davanti alla telecamera l’aspirante biologo, che ha perso parte di una gamba nel suo incontro ravvicinato con il pesce cane, ha raccontato la sua storia.

L'incidente

Stava nuotando a circa 50 metri dalla riva quando il predatore, probabilmente uno squalo tigre, gli ha strappato il polpaccio e il piede dal corpo. Dal primo momento il suo amico Tommaso, infermiere e maestro di sub, l’ha soccorso e portato dai paramedici facendo una salita di 800 metri con lui in groppa. “Ero convinto di non farcela” ha raccontato il ragazzo “Molti mi hanno sostenuto, la mia famiglia, i miei migliori amici e tanti sconosciuti che mi hanno trasmesso amore e li voglio ringraziare - continua - Purtroppo c'è stato anche odio nei miei confronti, sono state dette cose false, in modo ingiusto, è successo per una raccolta fondi che hanno lanciato i miei amici destinata a me, per la mia vita futura in cui avrò bisogno di aiuto”.

La raccolta fondi e il duro attacco alla Lucarelli

Matteo torna così sul caso della raccolta fondi avviata in suo favore che - dopo le perplessità sulla trasparenza della cosa sollevate da Selvaggia Lucarelli - avevano sollevato polemiche via social. Una vera e propria ondata di odio avrebbe travolto via social il giovane, come lui stesso ha spiegato, non risparmiando parole dure contro l'opinionista: "Selvaggia, hai proprio fatto un grande errore con me, il male che mi hai fatto non lo puoi neanche immaginare... tu sei molto più forte di uno squalo, mi ha trasmesso un male assurdo in un momento in cui proprio non ne avevo bisogno".

E replicando alle varie critiche piovute dalla rete ha aggiunto: "Io non ho colpa di nulla, non ho fatto io la raccolta fondi, non ho mai fatto male ad animali, anzi sono un amante degli animali, ma mi si sono scagliati contro anche gli animalisti; è un odio che non accetto".

Le cure al Rizzoli

Tornando al Rizzoli, il personale medico in particolare il prof. Cesare Faldini si impegnano a “protesizzare” il giovane il prima possibile. “La storia di Matteo, l'abbiamo conosciuta dai giornali, poi ci hanno contattato, ha un'amputazione traumatica, nella quale cercheremo di rimodellare il moncone e la gamba rimanente per renderla efficace alla protesizzazione nel minor tempo possibile” ha dichiarato Faldini. “Si spera – aggiunge il medico – che essendo un ragazzo molto giovane, di poterlo portare prestissimo a indossare una protesi che mi permetterà di camminare e di fare tutte le cose normalmente” sul fatto di tempistiche si stima che ci vorrà più tempo dei normali “7-10 giorni” considerando le caratteristiche delle lesioni.