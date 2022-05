L'Autostazione cambia (completamente) volto. In arrivo anche un supermercato

L'autostazione di Bologna, la più trafficata d'Italia con 8,5 milioni di passeggeri e 250.000 pullman (in epoca pre-Covid) è in fase di ripartenza. A 360 gradi. Come?

L'ingresso cambierà volto, sarà più elegante. Il piano terra ospiterà un nuovo supermercato Conad, mentre l'attuale bar sarà ampliato, e non mancheranno inoltre un'area di prelievo 'smart', una parafarmacia e le biglietterie, per "facilitare il più possibile i flussi" dei viaggiatori, oltre a qualche area di ricarica elettrica per i metrobus.

Il primo piano accoglierà invece diverse attività commerciali, tra le quali una di media superficie, e saranno presenti uno spazio polivalente, anche per nuove iniziative culturali, mentre al centro, con affaccio su piazza XX Settembre, verrà realizzata un'area di ristorazione.

Spunterà in particolare una grossa biglietteria di Tper, più o meno come quella di via Marconi, e si valuta l'insediamento di una media struttura di vendita, da 1.200-1.300 metri quadrati, con 2-3 grandi catene in ballo: del food, dell'abbigliamento o dell'elettronica. Tetto e pensiline ospiteranno inoltre pannelli fotovoltaici, verso l'autosufficienza energetica di tutta la struttura.

Restyling fermato dalla pandemia

Il progetto di rilancio concepito già tre anni fa si era fermato, appunto per via della pandemia, ma ora l'obiettivo di Comune e Città Metropolitana, proprietari della struttura per due terzi e un terzo, è procedere spediti. Se tutto va bene, si dovrebbe partire con i lavori a luglio-agosto del 2023. Così il presidente dell'Autostazione, David Pierinelli, e il sindaco Matteo Lepore, presentando in conferenza stampa il nuovo piano.

"Illustriamo un altro progetto alla città, dopo quasi 40 schede di investimento già lanciati in questa fase, con 7,5 milioni di euro di risorse nostre e dell'Autostazione. Realizzeremo- evidenzia Lepore- un nuovo biglietto da visita per Bologna". Aggiunge infatti il sindaco: "Chi esce dalla stazione dei treni e incrocia oggi il fronte dell'autostazione non vede un bel luogo, diciamo, anche se è molto usato, con milioni di passeggeri all'anno e migliaia al giorno. È importante riqualificare l'Autostazione, quindi, e questo darà anche nuova luce al parco della Montagnola, al suo accesso in particolare, con nuovi servizi che arriveranno, sia commerciali sia culturali".

Obiettivo lotta al degrado

L'obiettivo, più in generale, resta quello di combattere gli angoli del degrado cittadino insistendo sulla riqualificazione: "La bellezza della città e l'intervento di recupero delle zone abbandonate- continua il primo cittadino- sono una priorità di questo mandato. L'Autostazione si trova in un lato cieco della Montagnola e abbiamo bisogno di farlo frequentare di nuovo. Oltre ai tanti passeggeri che passano, infatti, avremo anche varie funzioni 'residenti', con spazi di ristorazione e altro. Non sarà solo un luogo per turisti, quindi, ma anche per i cittadini".

Lo studio di progettazione incaricato ha vinto un bando pubblico, assegnato nello scorso dicembre, e l'iter autorizzativo durerà sei mesi, per poi proseguire con l'appalto dei lavori (gara a gennaio 2023). Spiega ancora Pierinelli: "L'Autostazione è vincolata, non è che la butti giù e poi la ricostruisci. Si tratta di lavori a step: si parte col piano terra, dove ci sarà un'area di accoglienza commerciale sia per i passeggeri del trasporto pubblico locale, che sono 110.000, sia per altri 140.000, di cui 100.000 riferiti alle compagnie low cost e altri 50.000 legati ai viaggi internazionali, di cui 40.000 a lunga percorrenza e 10.000 turistici".