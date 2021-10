Lavori in autostrada: i tratti e le entrate chiuse nel week-end

Lavori sulle autostrade del nodo bolognese, con chiusure programmate dutante il week end di tratti dela A1:

- Tratto Chiuso tra Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/10/2021 al giorno 25/10/2021 per lavori.

Entrata consigliata verso Milano: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano.

In alternativa, percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sullla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro e uscire allo svincolo 3 "Ramo Verde", proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

- Sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano e sarà contestualmente chiusura la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 0.8 - Direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Bologna Casalecchio in entrata è chiuso al traffico dalle ore 11:00 alle ore 15:00 dal giorno 23/10/2021 al giorno 23/10/2021 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori.

Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 0 - Direzione: Da Autostrada Bologna-Taranto). Chiuso al traffico Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/10/2021 al giorno 25/10/2021 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano : Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Casalecchio.

