Danneggiano banchetto di Fratelli d’Italia: tre denunciati

Questa mattina la Polizia ha denunciato tre persone per aver danneggiato un banchetto di Fratelli d’Italia in piazza Aldrovandi. Ai tre individui sono contestati i reati di danneggiamento, violenza privata e tentata rapina. Inoltre, a due di loro, residente nel riminese, il Questore ha comminato il foglio di via con divieto di ritorno a Bologna.

I fatti risalgono circa alle ore 11.30 di questa mattina: come scrive in una nota la Questura di Bologna, quattro persone si sono avvicinate al banchetto urlando e offendendo gli attivisti. Subito dopo, uno di loro ha tentato di rimuovere la bandiera del partito, un secondo prendeva a calci il banchetto e un terzo impediva ad una giovane attivista di Fratelli d’Italia di riprendere la scena con il cellulare.

Subito dopo i quattro presunti autori dei reati si sono dileguati, ma gli agenti della Digos ne hanno intercettati tre. Ora, come detto, i tre individui dovranno rispondere delle accuse di danneggiamento, la violenza privata e la tentata rapina.