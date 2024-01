A Casalecchio si benedicono gli animali domestici. E c’è pure un’oca | VIDEO

L’avevate mai sentita la benedizione per gli animali domestici? Adesso sì. Il rito, in realtà, è molto più antico e più serio di quanto si pensi. Come sottolinea l’assessora all’Ambiente e al Territorio del Comune di Casalecchio di Reno Barbara Negroni, l’usanza affonda le sue radici in tempi antichi, quando i sacerdoti avevano l’abitudine di recarsi nelle fattorie per benedire gli animali da allevamento e i raccolti. Oggi, il rito è traslato sugli animali domestici, meno importanti dal punto di vista economico ma non certo dal punto di vista sociale.

L’usanza, introdotta proprio dall’attuale amministrazione, si rinnova ogni anno dal 2017 alla chiesa dei santi Antonio e Andrea di Ceretolo. “Per noi è un momento significativo, e la partecipazione aumenta ogni anno” ha commentato l’assessora.