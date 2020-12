Blitz nelle cantine, trovata una dozzina di bici rubate

Una dozzina di biciclette è stata rinvenuta ieri in due distinte cantine al termine di un controllo della polizia nelle adiacenze delle vie dello scalo Pier Crescenzi e Malvasia. I ripostigli, all'interno dei quali sono stati rinvenuti anche attrezzi edili e materiale elettronico in genere, presunto oggetto di furto, sono stati controllati dopo che diverse segnalazioni nei giorni scorsi avevano indicato attività sospette in alcuni condomini.

Assieme alle cantine sono stati controllati anche diverse abitazioni, con l'aiuto dei cinofili, ma in questo caso i controlli hanno dato esito negativo.