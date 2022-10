Biker cade nella scarpata: trasportato d'urgenza al Maggiore

Nella mattinata di oggi, 30 otobre, questa mattina la stazione Rocca di Badolo del Soccorso Alpino E-R è stata attivata da parte della Centrale Operativa del 118 alle ore 9: 15 per un motociclista caduto in scarpata.

E' avvenuto in località Sabbioni di Loiano sulla statale 65 della Futa.

L'uomo, classe 1981 residente a Bologna, è stato soccorso dal Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco di Monghidoro e Pianoro e la Croce Rossa di Loiano. Per il recupero e il trasporto in ospedale è stato attivato Elipvaullo che ha verricellato il ferito con i medici e tecnici dell'elisoccorso per trasportarlo urgentemente all'ospedale Maggiore di Bologna.