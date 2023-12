Fratelli d’Italia presenta le “Cento proposte per Bologna”

Sono ben cento le proposte di Fratelli d’Italia per il bilancio di Bologna nel triennio 2024-2026- Da lunedì, infatti, il Consiglio si riunirà per esaminare le delibere e iniziare la discussione sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio previsionale 2024-2026. Come riportato dal Comune in una nota, la discussione “proseguirà martedì 19 dicembre alle 13, seguita dalle dichiarazioni di voto e dalle votazioni, con termine alle 18. Mercoledì 20 dicembre dalle 13 alle 18, il Consiglio inizierà la discussione sul Bilancio, che proseguirà giovedì 21 dicembre dalle 9.30 fino alla replica finale. Venerdì 22 dicembre, con inizio alle 9.30, sono previste le dichiarazioni di voto e le votazioni”.

Le proposte di FdI

Come detto, i meloniani hanno annunciato un pacchetto di cento ordini del giorno. “Le proposte – si legge nel comunicato di FdI – si articolano secondo le priorità a nostro avviso principali della città. Al primo posto la sicurezza: chiediamo di creare un assessorato alla sicurezza, assumere 150 agenti della polizia locale e dotare tutti di taser e body cam. Si chiede poi l’istituzione di presidi fissi in Piazza dei martiri, porta Galliera, zona Universitaria, Montagnola. Le proposte procedono con un pacchetto sulla viabilità, chiedendo di archiviare la Città 30, fermando il tram, bloccando i nuovi autovelox, aumentando i parcheggi in città e cancellando le corsie ciclabili pericolose, come via Mengoli e Laura Bassi. Sono previste poi misure di sostegno a imprese e famiglie, un sostegno alla natalità e ristori per i commercianti toccati dai lavori del tram e altri cantieri”. Infine, “un pacchetto mirato per la Garisenda, rispetto al quale si chiede l’abbattimento di IMU e Tari per proprietari immobiliari e commercianti, a questi ultimi dei rimborsi proporzionati al calo di fatturato”.