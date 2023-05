Body cam in dotazione ai vigili? Il Comune frena

"Al momento siamo molto cauti su questo tema”. Il Comune, attraverso la delegata al progetto Sicurezza integrata Matilde Madrid, ostenta prudenza sull’eventuale utilizzo della body cam da parte degli agenti della Polizia locale di Bologna. Nei giorni scorsi il tema è stato affrontato in commissione consiliare davanti alla presenza dei sindacati Sap, Siulp, Uil-Fpl e Sulpl, favorevoli come la Lega all’assegnazione ai vigili della body cam.

I numeri in Italia

Le forze di polizia che nel 2022 hanno ricevuto questo strumento sono un migliaio in tutta Italia, "quindi stiamo parlando di un numero di dispositivi molto ridotto", fa notare Madrid. E infatti sull’argomento il Comune frena. "Il tema è molto complesso", sottolinea la delegata, segnalando che perfino "le amministrazioni che pure si sono dotate di questo strumento, essendo in una fase sperimentale, hanno cercato di utilizzare dei disciplinari che possano tutelare da un utilizzo esondante rispetto all'obiettivo".

Gli approfondimenti del Comune

In questi casi "la prima cosa è studiare" e per questo "abbiamo acquisito dall'azienda leader sul mercato italiano le specifiche tecniche dello strumento per capire tutti gli aspetti sotto il profilo sia delle potenzialità che delle criticità", continua Madrid, aggiungendo che è stato avviato anche un confronto con le Polizie municipali di altre città: il tema è comprendere l'eventuale "adeguatezza" delle body cam per "un lavoro che è sì cambiato nel corso del tempo ma che non possiamo definire come del tutto sovrapponibile a quello che fanno le forze di polizia dello Stato", perché "non possiamo dirci che oggi la gestione dell'ordine pubblico sia una caratteristica della Polizia locale". Detto ciò, le body cam possono essere "uno strumento a tutela di tutti, sia degli operatori di polizia che del cittadino che eventulamente può subirne una mala condotta. Questo lo condivido molto, non abbiamo un approccio ideologico", assicura Madrid.

Le verifiche in corso

Prudente anche il comandante dei vigili Romano Mignani. È un argomento “di estrema delicatezza”, osserva. A Bologna, aggiunge, "stiamo facendo un percorso attento e stiamo verificando la normativa", ma l'adozione delle body cam non può essere "scontata", continua il comandante, perché "è vero: moltissime realtà le hanno sperimentate e anche acquistate, poi però non sono partite".