Bollo auto, la Regione rinvia il pagamento

In Emilia-Romagna si potrà pagare il bollo auto in scadenza dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, fino al 31 luglio 2022. Lo ha annunciato questo pomeriggio l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, rispondendo ad un’interrogazione nella I° Commissione dell’Assemblea legislativa.

Come accaduto durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, anche in questa fase di grande difficoltà per gli alti costi di carburanti ed energia, la Giunta regionale ha prorogato la scadenza del pagamento del bollo auto da aprile 2022 al 31 luglio 2022, senza alcun aggravio di costi per ritardato pagamento.

“Famiglie e imprese dell’Emilia-Romagna stanno affrontando difficoltà dovute alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e alla crisi energetica in atto”, afferma l’assessore Calvano. “Come Regione Emilia-Romagna -aggiunge - stiamo agendo su più fronti per dar loro aiuto. Come già fatto da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, abbiamo scelto così di agire verso una tassa di competenza regionale”.