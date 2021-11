Borgo Panigale: esche avvelenate al Giardino dei Pioppi

E' stata deliminata con il classico nastro bianco e rosso l'area dove sono state ritrovate probabili esche avvelenate. Lo rende noto la polizia locale di Bologna, intervenuta su segnalazione, nel Giardino dei Pioppi, in via Martin Luther King, tra i civici 29-31 e il centro sportivo, nel quartiere Borgo Panigale.

Come stabilisce il ministero della salute, il fenomeno degli avvelenamenti è un problema di sanità e incolumità pubblica in quanto "oltre a rappresentare un rischio per gli animali domestici e selvatici, comprese le specie in via d’estinzione, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio quali i bambini".

Il ministero con un'ordinanza, oltre a vietare l'abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, individua, infatti, obblighi e compiti per tutti gli attori coinvolti (proprietario dell’animale deceduto, medici veterinari libero professionisti, Sindaco, Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, Istituti zooprofilattici sperimentali) affinché vengano messe in atto tutte le misure previste.

Nel 2019 è stata emanata una nuova ordinanza, prorogata negli anni successivi, che prevede nuove procedure informatizzate di comunicazione: "In tal modo si garantisce un rapido inserimento dei dati, resi immediatamente disponibili per il monitoraggio del fenomeno e la possibilità di verificare la corretta applicazione delle procedure operative conseguenti alla conferma dei casi di avvelenamento".

