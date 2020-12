Orrore a Firenze, resti umani nelle valige: in campo il nucleo cinofili di Bologna

I cani molecolari del nucleo Carabinieri cinofili di Bologna, specializzati nella ricerca dei cadaveri, sono scesi in campo per coadiuvare le ricerche di una quarta valigia, contenente resti umani, dopo i macabri ritrovamenti in un terreno nei pressi del carcere di Sollicciano, a ridosso della superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

Dapprima, un anziano agricoltore che non andava nel terreno da qualche giorno, il 10 dicembre, ha superato la recinzione per pulire un fosso, ha visto una valigia e l'ha aperta, scoprendo resti umani all'interno. Prima sono stati allertati gli agenti della polizia penitenziaria, quindi sono intervenuti i carabinieri della sezione investigativa e della compagnia Oltrarno, oltre alla scientifica. L'area è stata poi delimitata e chiusa.

I militari, setacciando la zona, avevano trovato una seconda valigia, poi una terza. I resti risultano incompleti, quindi gli investigatori dell'Arma stanno cercando una quarta valigia.

