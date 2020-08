Lavori al Canale Navile, secca straordinaria a metà settembre

Una secca straordinaria per svolgere i lavori che dovevano essere effettuati nel 2019, rinviati per necessità degli utilizzatori di valle, poi programmati per il periodo aprile-maggio scorso e nuovamente rinviati per le vicende sanitarie.

Gli ultimi mesi del 2020 saranno caratterizzato dalla congiunzione dell'ordinaria secca dell'intero reticolo consorziale effettuata, come di tradizione, nelle ultime due settimane del prossimo mese di ottobre e cioè dal 17 al 31, con la secca straordinaria dell'ultimo tratto del canale di Reno (oltre la derivazione del Cavaticcio) e del canale delle Moline che si terrà dal 15 settembre al 16 ottobre 2020.

Durante la secca ordinaria verrà svolta la manutenzione di tutto il reticolo consorziale e inoltre consentirà agli interessati di eseguire i propri lavori di manutenzione. Per far ciò sarà necessario entrare con uomini e mezzi nella strada adiacente i canali stessi.