VIDEO | Natale, gli auguri del Cardinale Zuppi alla polizia

Questa mattina nelle radio degli equipaggi della Polizia di Stato dislocati in tutta la provincia di Bologna è risuonata la voce del Cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha espresso parole di vicinanza a tutti i poliziotti in servizio, augurando loro un sereno natale.

Il Cardinale è stato accolto dal Questore di Bologna, Dott. Gianfranco Bernabei, che lo ha accompagnato all’interno della Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove Zuppi ospite ha salutato gli operatori presenti ed ha diramato un messaggio di auguri via radio alle pattugliesul territorio.

Pochi istanti dopo è giunta la risposta di una delle pattuglie in ascolto che ha ringraziato il Cardinale a nome di tutti i colleghi per il gradito pensiero ed ha ricambiato gli auguri di buone feste, anche con un breve suono delle sirene.