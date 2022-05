Casalecchio: ubriachi ai tavolini del bar, ma sono ai domiciliari

Era agli arresti domiciliari per reati legati alla prostituzione e ora una coppia di 38enni è finita nuovamente nei guai. I due, lei cittadina kosovara e lui cittadino romeno, avevano ottenuto un permesso di uscita dalle 8.30 alle 12.30 di ieri, 6 maggio, per recarsi in un punto CUP di Casalecchio di Reno e scegliere il medico curante, ma a casa non sono tornati.

I carabinieri li hanno riconosciuti e controllati "all'ora dell'aperitivo", seduti ai tavolini di un bar di Casalecchio, entrambi in stato di ebbrezza. Sono stati riaccompagnati presso la loro abitazione e sottoposti nuovamente agli arresti domiciliari.