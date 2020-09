Poco prima di mezzogiorno di domenica 27 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Casalecchio di Reno, in via Guglielmo Marconi, una via del pineo centro, per un incendio in un palazzo.

A bruciare un quadro elettrico (nella parte più alta) che ha invaso di fumo il condominio. La squadra ha evacuato gli inquilini degli ultimi piani, particolarmente interessati dal fumo. L'incendio è stato spento, una persona affidata al 118 sul posto.