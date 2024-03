CCCP, fedeli alla linea? Il concerto in Piazza Maggiore costa 50 euro

50 euro + diritti di prevendita per il concerto della band emiliana "CCCP - Fedeli alla linea" che si riunirà per il tour che partirà da Bologna il 21 maggio.

L'evento in piazza Maggiore, organizzato da Estragon Club e Musiche metropolitane, è stato accolto con entusiasmo fino a quando non si è scoperto il costo del ticket (50 euro + dp) e, ciononostante per acquistarlo c'è la coda, bisogna attendere nella "sala d'attesa", virtuale.

La delusione per chi non è più giovanissimo e ricorda la band con favore è stata tanta e impazza sui social. Se ne discuterà addirittura nel Question time del Consiglio Comunale.