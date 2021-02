Ex Cierrebi, i comitati tornano in presidio per chiedere l'apertura

Riparte la battaglia per la riapetura dell'ex Cierrebi. Sabato i comitati che si sono battuti per salvare il centro sportivo di via Marzabotto torneranno in presidio di fronte ai cancelli della struttura chiusa ormai da più di un anno. "Grazie alle mobilitazioni dei cittadini, non sarà più edificato l'ennesimo supermercato e chiediamo venga riattivato in tutte le sue funzionalità sportive e ricreative", è la richiesta dei residenti, che lo scorso 25 gennaio hanno inviato una lettera al presidente di quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani, e all'assessore allo Sport, Matteo Lepore, per chiedere informazioni sulla costituzione di un apposito tavolo di confronto, "come proposto e votato in consiglio di quartiere lo scorso novembre".

I cittadini del comitato, dunque, chiedono "di sapere quando e come si riapriranno gli spazi, visto che nonostante le dichiarazioni e le promesse, non è stato ancora convocato nessun tavolo che apra il confronto anche con i cittadini". Insomma, "crediamo che oggi il centro sportivo, se pure di proprietà privata, possa più che mai diventare una risorsa territoriale, non solo per il quartiere che lo ospita, ma per i bisogni di tutto lo sport cittadino", sostiene il comitato, che dà appuntamento per il presidio dalle 15 alle 17 di sabato. "L’iniziativa sarà tenuta nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid19", scrivono.