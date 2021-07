Cocaina, spaccio in bici. Così il 'corriere' della droga cercava di eludere i controlli

'Rider' della droga in manette, è successo a San Pietro in Casale dove i carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 49enne marocchino con precedenti di polizia, durante un’attività antidroga.

Da quanto si apprende, i militari, dopo aver scoperto che un soggetto spacciava cocaina, spostandosi da un comune all’altro con una bicicletta per non destare sospetti, sono andati a cercarlo a casa e strada facendo lo hanno incrociato in via Galliera. Alla vista dei militari, il ciclista ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e arrestato. Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, il soggetto, identificato in un 49enne marocchino, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina, una bilancia digitale utilizzata per pesare la droga e una confezione di spray urticante al peperoncino.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 49enne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.