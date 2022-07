In migliaia in piazza per il concerto di Radio Bruno: presenti Rkomi, Tananai, Noemi e tanti altri artisti | VIDEO

Bob Sinclar, Tananai, Rkomi, Aka7even, Noemi. E ancora: Boomdabash, Annalisa, Giusy Ferreri, Gemelli Diversi, Aiello, Federico Rossi, Sottotono, Emma Muscat, Hanssel Delgado, Astol, Chadia Rodriguez e Berna. Questa la corposa lista di artisti che “Radio Bruno Estate 2022”, l’evento dell’omonima emittente radiofonica, ha portato in Piazza VIII Agosto a Bologna. Presentato da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, il tour di Radio Bruno si è chiuso nella nostra città dopo aver fatto tappa a Firenze, Modena e Mantova. Migliaia i fan presenti e alcuni di loro si sono presentati già dalle ore 16 ai cancelli per guadagnare le prime file. Ad ingresso gratuito, l’evento è stato trasmesso anche in diretta tv sulle reti Mediaset.