Tiziano Ferro scalda Bologna: fan in attesa per il concerto al Dall'Ara | VIDEO

Migliaia di fan del cantante di Latina in attesa sotto il sole cocente per il concerto allo stadio Dall'Ara: "Tiziano è umile e sincero: arriva dritto al punto"

Non è bastato il caldo a fermare i fan arrivati a Bologna per vivere il concerto allo stadio Dall’Ara di Tiziano Ferro. Il cantante di Latina ha iniziato da poco il suo tour negli stadi e questa sera, 11 luglio, si esibirà a Bologna. Migliaia le appassionate e gli appassionati arrivati in città per l’evento: “Tiziano è umile e sincero: arriva dritto al punto" dice Gaia, una delle fan di Ferro.

Il tour TZN 2023 era stato inizialmente programmato per il 2021 ma, complici le restrizioni per il Covid-19, è stato rimandato al 2023. Il tour è iniziato lo scorso 7 giugno a Lignano Sabbiadoro e, oltre a Bologna, Ferro si esibirà a Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena e Padova.

Questa la scaletta:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine