Congresso Pd, Lepore: "A Bologna testa a testa, ottimo risultato Schlein" | VIDEO

A Bologna i circoli Pd hanno premiato Stefano Bonaccini su Elly Schlein, sostenuta dal sindaco Matteo Lepore. Ma il primo cittadino allontana l'idea che questo possa avere conseguenze sugli equilibri nel partito o amministrativi: interpellato sul punto oggi a margine di una conferenza stampa, Lepore afferma che "se il congresso è equilibrato a livello nazionale, a livello bolognese lo è ancora di più nei numeri perchè alla fine parliamo di poche decine di scarto".

Questo, continua il primo cittadino, "significa che c'è un partito che discute e credo che la diversità ci renderà più forti e uniti dopo. Perché l'ambizione del Pd, ce lo dicono anche le elezioni di Lazio e Lombardia, d'ora in poi dev'essere quella di costruire l'alternativa e soprattutto rifondare un'alleanza di centrosinistra".

A Bologna, dunque, "c'è stato un risultato equilibrato, il testa a testa- afferma Lepore- è la vera sorpresa, perchè di fatto sono l'unico sindaco del Pd dell'Emilia-Romagna ha sostenuto Schlein. Su 153 sindaci non si può dire che fossero tutti con lei. In questa città mi pare ci sia un dato equilibrato, credo che vada rispettato il voto degli iscritti e adesso bisogna passare alle primarie, ma la cosa più importante sarà il giorno dopo perchè qualunque sarà il risultato l'obiettivo è quello di dare una linea politica al Pd e ricostruire il centrosinistra, tutto il resto è veramente poco importante".

In conclusione, "giudico il risultato di Elly nella nostra città ottimo - dichiara il sindaco - e credo che il 26 sia importante votare per lei, perchè abbiamo bisogno di avere un'idea di cambiamento più forte che porti il nostro partito ad entusiasmare gli animi, allargarsi ed aprirsi: questa è l'idea che mi ha portato a sceglierla, poi il giorno dopo tutti uniti per sostenere il nuovo segretario o la nuova segretaria del Pd".(Dire)