Controlli a tappeto su tutta la provincia: posti di blocco e denunce

Sono state centinaia di persone identificate e altrettanti i veicoli controllati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna durante l’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché al rispetto della normativa anti Covid-19. A Imola, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 marzo è stato denunciato per furto aggravato un 26enne di origini pakistane nullafacente, pregiudicato e irregolare sul Territorio Nazionale.

Ricostruendo la dinamica dei fatti, i militari hanno rilevato che il soggetto, una volta entrato in un supermercato ed aver prelevato normalmente la merce, fosse uscito, con estrema nonchalance, oltrepassando le barriere anti taccheggio senza pagare il conto. La circostanza non è passata inosservata al personale di vigilanza che lo stava già tenendo sotto osservazione. L’uomo una volta fermato, è stato trovato con 4 bottiglie di superalcolici per un valore complessivo pari a 39,50 euro, prive del dispositivo antitaccheggio, occultate all’interno del proprio zainetto. La merce recuperata veniva poi restituita al responsabile vendite del supermercato in quanto integra.

A Molinella e Minerbio, i Carabinieri della Compagnia di Molinella, hanno effettuato 4 posti di controllo rinforzati alla circolazione stradale ad entrambi i sensi di marcia ed un controllo ad un esercizio pubblico, identificando complessivamente 164 persone e 142 veicoli. Nessuna anomalia riscontrata.

A Mordano i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un controllo ad un esercizio commerciale sito in via Ponte, hanno sanzionato il titolare dell’attività per aver omesso di verificare la Certificazione verde COVID-19 al proprio dipendente che ne era sprovvisto e stava regolarmente lavorando. Nei confronti del titolare e del dipendente, sono scattate sanzioni ammnistrative rispettivamente pari a 400 e 600 euro.

Infine, nella nottata di ieri, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato, durante un controllo, un 30enne di origine campane per inottemperanza al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per anni tre emesso dal Questore Felsineo.