Controlli in zona universitaria: fermati ragazzi con bonghi e casse, arrestati due spacciatori

Polizia e Carabinieri nell'area della movida "fracassona", fra Piazza Verdi e via Petroni. La notte scorsa gli uomini in divisa hanno fatto identificazioni e sequestrato marijuana e hashish

Due spacciatori sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri: un gambiano del '98 e un senegalese classe '87 pizzicati mentre vendevano delle dosi di hashish e marijuana. Sequestrati 27 grammi di marijuana e 19 di hashish, oltre a 300 euro in contanti. La Polizia ha invece fermato e identificato un gruppo di giovani con bonghi, tamburi, casse acustiche che non sono state sequestrate perchè non utilizzate nel momento stesso.