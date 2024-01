La Bolognina obiettivo della polizia: oltre duecento persone identificate

Si è svolta ieri, lunedì 8 gennaio, la massiccia attività di controllo da parte della polizia di Bologna nel quartiere della Bolognina. L’operazione, coordinata dalla Questura, ha visto coinvolti diversi reparti, come le unità cinofile e il reparto Anticrimine.

Obiettivo principale dei servizi ad alto impatto è stato il contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti: oltre duecento persone sono state identificate e nascoste in dei cespugli sono state rinvenute alcune dosi di stupefacenti. Inoltre sono state controllate cinque attività, e per una di queste è stata predisposta la sospensione della licenza. La polizia locale ha poi fermato cinquantuno veicoli, riscontrando due violazioni del codice della strada. Infine, come scrive la Questura in una nota, “sono stati accompagnati in Questura alcuni soggetti per identificazione e per due di essi si sta organizzando l’accompagnamento verso i C.P.R. al fine della successiva espulsione dal territorio nazionale”.