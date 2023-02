Coordinamento Migranti in protesta contro le espulsioni dal cas Mattei "per reddito" | VIDEO

Richiesta di espulsione per venti persone residenti al Mattei perché sarebbero 'troppo ricche' per risiedere nel Cas: ma il limite per il reddito annuale è di 5.900€. Begaj attacca: "Legge infame"

Troppo ricchi per risiedere in un Cas: questo il contenuto della legge che norma la residenza nei Centri di Accoglienza Straordinaria come quello di via Mattei. La soglia del reddito è di 5.900€ annui, importo dell’assegno sociale, ovvero circa 500€ mensili. Una miseria, considerati anche i prezzi degli affitti a Bologna. Eppure, venti persone hanno ricevuto una lettera dalla Prefettura che impone loro di lasciare la struttura entro cinque per sopraggiunto limite reddituale.

Reddito che spesso gli ospiti del Mattei guadagnano lavorando nella logistica dell’Interporto, con contratti precari o a chiamata. “Una legge infame” la definisce il consigliere comunale di Coalizione Civica Detjon Begaj, presente al presidio del Coordinamento Migranti davanti a Palazzo D’Accursio, in Piazza Maggiore. “Quella che arriva dal Coordinamento è un’accusa molto pesante che riguarda la situazione al Mattei. Una situazione che non è nuova. Uscire da lì significa anche perdere la residenza”, fatto che comprometterebbe la richiesta di permesso di soggiorno.

Un'accusa che si aggiunge a quelle numerose sul sovraffollamento e sulle difficili situazioni in cui vivono i residenti del Cas. “La linea della maggioranza – continua Begaj – è quella di chiudere il Mattei. Lo abbiamo scritto nero su bianco sul programma. Purtroppo, non possiamo chiuderlo da un giorno all’altro: il sistema d’accoglienza è un sistema complesso e oltretutto il Mattei è gestito dalla Prefettura. Il Comune non può decidere in autonomia”.

Il Coordinamento Migranti ha già partecipato nei giorn scorsi ad un tavolo con la Prefettura, che però non ha portato a nessun passo in avanti. Un nuovo incontro è previso per lunedì prossimo.