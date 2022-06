Seggiovia Corno alle Scale, Corsini: "L'iter andrà avanti"

La nuova seggiovia del Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese, si farà anche se il Tar, che ha sospeso i lavori in attesa della sentenza di merito dopo il ricorso presentato dagli ambientalisti, dovesse decidere di imporre una valutazione di impatto ambientale.

Lo garantisce l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: "La giunta vuole e realizzerà l'impianto. Su questo non ci sono dubbi".

"Se il Tar decreterà l'esigenza di passare per una procedura di valutazione di impatto ambientale- afferma ancora Corsini- noi ovviamente ci adegueremo e procederemo con tale procedura, ma l'iter andrà comunque avanti". Una risposta che trova la soddisfazione del leghista Michele Facci, che ha portato il tema ieri al question time della Regione.

"Davanti a un ricorso al Tar da parte di alcune associazioni ambientalistiche che hanno appoggi anche da parte di alcune forze della maggioranza che sostiene la giunta Bonaccini- aveva detto Facci- occorre fare chiarezza e sapere se la Regione intende onorare il suo impegno a realizzare l'opera per cui ha stanziato, ormai sei anni fa, un finanziamento di cinque milioni".

"Il tempo- ha aggiunto Facci- è una variabile rilevante nella realizzazione di questo intervento, ma la conferma dell'impegno a realizzare l'opera è un dato positivo. Si tratta di un'opera fondamentale che porta con sé positive conseguenze e ripercussioni sia per il turismo estivo che per quello invernale, in favore di tutto l'Appennino bolognese. L'impianto di risalita Polla Lago Scaffaiolo è anche fondamentale per garantire il collegamento tra il versante emiliano del Corno alle Scale e quello toscano della Doganaccia". (Dire)