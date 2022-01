Cade e perde equipaggiamento: escursionista in difficoltà al Corno

Intervento di recupero ieri per i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna, attivati insieme ai colleghi toscani per un escursionista in difficoltà nella zona del Lago Scaffaiolo al confine tra le province di Modena e Bologna lungo il crinale adiacente al Corno alle Scale.

L'uomo, un 34enne originario di Gatteo a Mare era partito dal Rifugio Cavone, ha passato il Corno alle Scale fino ad arrivare al crinale in prossimità del Lago Scaffaiolo. In zona Cornaccio, a causa del vento forte e del meteo avverso è caduto ma non riportando traumi ha provato a risalire. Nella caduta, il soggetto ha anche perduto diverso materiale utile all'orientamento.

tornando indietro ma non riuscendo a ritrovare la strada, il 34enne ha infine deciso di allertare i soccorsi. Erano da poco passare le 14. Subito è partita una squadra del Soccorso Alpino dal versante emiliano e una squadra dal versante toscano della Stazione Appennino.

L'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano e quello dei Vigili del Fuoco da Bologna hanno tentato un sorvolo della zona per individuarlo ma le condizioni meteo avverse non hanno permesso il proseguire delle ricerche. Il giovane è stato geolocalizzato grazie alle Centrale Operativa di Pistoia. Una volta individuato è stato raggiunto dai tecnici della Stazione Appennino insieme ai Vigili del Fuoco. Non riportando problemi sanitari al momento del recupero, l'uomo è stato accompagnato dalle squadre fino a San Marcello Pistoiese.