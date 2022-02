Gira in auto, cliente trovato con la droga: 26enne in manette a Crevalcore

Un 26enne, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Crevalcore per cessione di sostanze stupefacenti. E' successo in una via del comune al confine con il modenese: il giovane è stato visto dai militari dapprima aggirarsi con fare sospetto a bordo del suo mezzo e fare alcune fermate improvvise.

Durante una di queste soste, sull'auto è salito anche un sessantenne italiano. La persona è stata poi successivamente fermata e trovata in possesso di qualche grammo di cocaina. Rintracciata e fermata l'auto sospetta nei primi chilometri della frazione modenese di Ravarino, addosso al 26enne e a bordo sono stati trovati solo 250 Euro in contanti. L'assenza di stupefacente non ha però evitato le manette all'uomo, portato via da una pattuglia dell'Arma della stazione di Crevalcore.