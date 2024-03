Ubriaco aggredisce dipendente dell'Urp, bloccato dalla Polizia Locale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un dipendente del Comune di Bologna è stato aggredito ieri pomeriggio all'Urp di via dello Scalo 21, dove un avventore ubriaco lo ha spinto a terra fortunatamente senza ferirlo. Lo riferiscono da Palazzo d'Accursio. L'aggressore ha anche scaraventato a terra la macchina elimina code che si è rotta, prima di venire bloccato dal commissario della Polizia Locale, che si trovava sul posto per partecipare a una riunione.

L'assessora Roberta Li Calzi ha commentato l'accaduto esprimendo in una nota "totale solidarietà e gli auguri di pronta guarigione" al dipendente. "Ringrazio anche il commissario della Polizia locale del reparto Porto-Saragozza che era presente - continua Li Calz i- e che è prontamente intervenuto per bloccare l'aggressore". Nei prossimi giorni "mi recherò personalmente all'Urp per incontrare i dipendenti - aggiunge l'assessora - e portare loro la vicinanza mia e dell'amministrazione".