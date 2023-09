Disabili picchiati e insultati, spuntano video e intercettazioni: 12 OSS indagati

Sono dodici gli operatori socio sanitari indagati per il reato di maltrattamento ai danni di persone con disabilità incastrati da intercettazioni video e ambientali dei Carabinieri della stazione di Molinella e dai Nas: tutti dipendenti di una struttura privata alle porte di Bologna (nella zona di Budrio) e tutti oggi sospesi dalla professione per un anno. Schiaffi, percosse, e minacce come quella del "ti porto in palestra" o in altri luoghi desolati dove evidentemente avvenivano i soprusi.

L'indagine, così come spiega il comandante Fabrizio Picciolo, è partita a fine gennaio dopo che un cittadino ha visto e ripreso con il suo telefono una persona malmenare un uomo seduto su una sedia a rotelle fuori dal Pronto Soccorso di Budrio. La segnalazione è partita e i Carabinieri di Molinella hanno ritenuto che la questione andasse approfondita: scattano così le intercettazioni (già da febbraio 2023) durate mesi: dalle registrazioni si vedono e si sentono i 12 soggetti mentre maltrattano gli ospiti della clinica riabilitativa.