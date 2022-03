Violenza sulle donne: non solo querele, la tutela passa (anche) dall'ammonimento. Ecco cosa è e come funziona

Oggi e domani un gazebo informativo nel piazzale del supermercato nei pressi dell’ingresso del supermercato “Interspar” di via dell’industria.

E' l'iniziativa lanciata dalla Polizia di Stato in occasione della Festa delle donne. Un progetto concreto di sensibilizzazione vs la violenza sulle donne e anche un po' un punto di ascolto. Un progetto che porta in strada, vicino ai cittadini, gli agenti, ma anche il Questore stesso, Isabella Fusiello presente stamane sul posto.

Il personale della Divisione Anticrimine e di altri uffici della Questura hanno iniziato da questa mattina a informare la gente di passaggio in merito agli strumenti di prevenzione e di tutela che possediamo, con particolare riguardo al provvedimento dell’Ammonimento per Stalking e dell’Ammonimento per violenza domestica.

Proprio sull'ammonimento si è soffermato il questore, spiegando - come mostrano le immagini di seguito - come possa essere un valido strumento per "arginare" certe "intemperanze". Si tratta in soldoni di un provvedimento amministrativo che non comporta spese legali nè il coinvolgere l'autorità giudiziaria e dà immediato riscontro alla persona interessata. E' sufficiente andare in questura, segnalare il fatto, da qui si attiva la macchina attraverso una convocazione dell'interessato (ovvero il destinatario dell'ammonimento) da parte della polizia che verificherà appunto le dinamiche. Si ha così un primo 'avviso', che in caso di reiterazione dei fatti, potrebbe portare a conseguenze più gravi.