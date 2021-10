Addio all'ematologo Sante Tura. Bonaccini e Donini: "Se Bologna è un’eccellenza, lo dobbiamo a lui"

Se n'è andato a 92 anni l'ematologo Sante Tura, professore emerito dell’Università degli Studi di Bologna, direttore dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”.

“Se ne va uno tra i fondatori dell’ematologia in Italia, una persona che ha saputo coniugare impegno, professionalità ed immensa umanità. Se Bologna è un’eccellenza nella lotta alle patologie del sangue lo dobbiamo innanzitutto a lui, alla sua lungimiranza e capacità. Alla volontà e determinazione di curare malattie che, all’inizio della sua carriera di medico, sembravano incurabili e inguaribili”, questo il cordoglio del presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dell'assessore alla salute, Raffaelel Donini.

Impegnato nella lotta ai tumori del sangue sin dagli anni Cinquanta, Tura, professore emerito dell’Università degli Studi di Bologna, è stato direttore dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli” del Policlinico Sant’Orsola, presidente di Ail e della Società italiana di ematologia.

“Una figura straordinaria - concludono Bonaccini e Donini -, che lascia in tutti coloro che l’hanno conosciuto, come medico, come insegnante, un ricordo profondo. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze”.

Chi era Sante Tura, il 'guardiano del sangue'

Ribattezzato il “guardiano del sangue”, si è comunque sempre definito “un medico”. Ha avuto una lunga e brillante carriera: professore dell’Università di Bologna, direttore dell’Istituto ematologico del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, fondatore e direttore dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”. Fin dagli esordi si è dedicato allo studio dell’ematologia con passione, impegnandosi nell’applicazione delle terapie più all’avanguardia.