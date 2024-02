Extinction Rebellion, protesta in piazza del Nettuno: "Ma quale amore in un mondo tossico?" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non c’è spazio per l’amore in questo mondo tossico. Questo il messaggio di Extinction Rebellion, il collettivo ambientalista che oggi ha protestato in piazza del Nettuno con una performance a tema San Valentino. Oltre ad alcune attiviste che si sono spogliate, di fronte alla fontana del Nettuno è apparso un Cupido con la maschera a gas che scaglia frecce contro le manifestanti, “simbolo dell’amore tossico del governo per la natura e per il corpo femminile”, come riporta Extinction Rebellion in una nota. “Ma quale amore su un pianeta tossico?” si legge infatti sullo striscione. La protesta, diversa per forma ma identica nella sostanza, ha colpito anche le città di Milano e Torino.

“Scendiamo in piazza oggi per denunciare l’abuso della terra e dei corpi da parte di chi sta guidando questo governo” spiega Claudia, attivista del movimento. “Giorno dopo giorno, assistiamo a dichiarazioni e politiche climatiche in aperto contrasto con gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica, nonostante gli effetti di questa crisi siano ormai sotto i nostri occhi”. La scelta del giorno di San Valentino non è casuale: le attiviste, spiega ancora il collettivo, vogliono sottolineare il rapporto fra oppressione di genere e sfruttamento del pianeta. “Vogliamo ricordare che non esiste giustizia climatica senza quella sociale: la struttura che sta alla base delle oppressioni di genere è infatti la stessa che continua a sfruttare e controllare le risorse naturali”, spiega Bianca, un’altra manifestante. “Il sistema che ha portato all’emergenza eco-climatica nella quale ci troviamo è lo stesso che discrimina, uccide e mercifica i corpi delle donne”.