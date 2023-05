Napoli campione d’Italia: il centro di Bologna si colora di azzurro | VIDEO

Festa grande per i tifosi del Napoli che nella serata di ieri hanno festeggiato il terzo scudetto della loro storia

Giungono immagini di festeggiamenti da ogni parte del mondo: Italia, Danimarca, Germania, Spagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Francia. E Bologna non poteva fare eccezione. Ieri sera, dopo l’1-1 in casa dell’Udinese, il Napoli ha festeggiato il terzo scudetto della sua storia. Dopo la festa rimandata lo scorso weekend, centinaia di tifosi hanno invaso le strade del centro storico per celebrare un traguardo che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona.