Figlio picchia il padre disabile e lo manda all'ospedale

Ha colpito a pugni in faccia il padre disabile ed è stato ammanettato. E' accaduto ieri, 12 giugno, quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel quartiere Borgo Panigale. A chiamare il 112 alcuni vicini che segnalavano una lite in famiglia all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo condominiale.

Giunta sul posto, la pattuglia ha trovato un anziano, che era stato già soccorso dai vicini di casa, e il figlio, 43enne bolognese, in forte stato di alterazione.

"Trova lavoro e vai a vivere per conto tuo"

I militari hanno appurato che il padre aveva incalzato il figlio, disoccupato e a carico, perchè andasse a vivere fuori di casa e trovasse un lavoro. Per tutta risposta, era stato colpito a pugni sul volto.

Soccorso dai sanitari del 118, il 68enne, con problemi di deambulazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dove è stato curato per trauma facciale e giudicato guaribile in 7 giorni. Il figlio è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto in carcere.

(Arresto dei carabinieri - Foto archivio)