Metà dei lavoratori in nero: blitz della Finanza nel ristorante orientale

La metà del personale impiegato, pari a dodici lavoratori, prestava la propria attività lavorativa in assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, e dunque di una reale tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale.

E' quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Bologna, 2° Nucleo Operativo Metropolitano, nell’ambito delle attività economico–finanziarie di prevenzione e contrasto al lavoro nero, in un ristorante orientale del quartiere Navile.

Il rappresentante legale dovrà pagare una multa he potrà variare da un minimo di € 21.600,00 ad un massimo di € 43.200,00, oltre alla quota fissa prevista per la sospensione pari ad ulteriori euro 2.500, mentre il locale sarà segnalato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna per l’applicazione del “provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”.