10 Frida Kahlo in Piazza Maggiore: il coloratissimo flash mob dedicato all'artista messicana VIDEO

Esibizione che ha visto coinvolte donne con abiti e accessori che richiamano lo stile di Frida per promuovere la mostra a Palazzo Belloni

Un flash-mob dedicato a Frida Kahlo. "Quadri in movimento” realizzati dall’Associazione Crea Chorea - Accademia della Bellezza formazione Arte Danza protagonisti dell’esibizione che ha visto coinvolte dieci giovani donne con abiti e accessori che richiamano lo stile di Frida. In Piazza Maggiore ci si è chiesto cosa stesse accadendo: si è trattato di un modo creativo per ricordare la mostra a Palazzo Belloni.