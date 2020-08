Sospetto focolaio durante serata in discoteca a Ferragosto, Ausl: "Contattateci per i tamponi"

Un sospetto focolaio di coronavirus, con diversi contagiati che risultano aver frequentato una serata in discoteca. L'avvertimento è della Ausl Romagna, e la serata 'incriminata' è quella della notte tra il 15 e il 16 agosto al locale Le Indie di Cervia.

"Anche se l’indagine epidemiologica con consente di asserire con assoluta certezza che la circostanza in cui si è verificato il contagio sia proprio quella serata" e "in via di massima precauzione" le autorità sanitarie romagnole pertanto invitano chi ha frequentato la festa di prendere contatto con la Ausl di competenza, per effettuare il tampone gratuito.

Per la segnalazione, le persone possono seguire le seguenti modalità. Se residenti nel territorio dell’Ausl Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), inviare a seconda del territorio di riferimento, una mail ai seguenti indirizzi riportando i propri dati anagrafici, il codice fiscale ed un numero di telefono al quale essere ricontattati; per informazioni sono disponibili anche i seguenti numeri di telefono, sempre suddivisi per territorio.

Ravenna: profilassi.ra@auslromagna.it telefono 335.7355317 dalle ore 8:30 alle ore 18 dal lunedì al venerdì;

Rimini: dipsan.rn@auslromagna.it telefono 335.6424263 dalle ore 8:30 alle 18 dal lunedì al venerdì;

Per l’area del Forlivese: profilassi.fo@auslromagna.it telefono 338.3045543 dalle ore 8:30 alle 18 dal lunedì al venerdì;

Per l’area del Cesenate: prevenzione.ce@auslromagna.i telefono 338.3542508 dalle ore 8:30 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi non risiede nel territorio di riferimento dell’Ausl Romagna può contattare la propria azienda di residenza.