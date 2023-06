Cento anni dell’Aeronautica Militare italiana, un traguardo non da poco: per questo, le Frecce Tricolori hanno in programma una serie di spettacolari voli sui capoluoghi delle regioni italiane. La prima è stata Bologna, con un volo tanto bello quanto particolarmente sentito in seguito all’alluvione che nei giorni scorsi ha duramente colpito l’Emilia-Romagna.