Furti nelle aziende agricole: "In una notte hanno 'ripulito' tutta la strada" | VIDEO

"In una notte hanno 'ripulito tutta la strada". L'agricoltore Luciano Bortolani ricorda bene a distanza di tempo quella notte, dove una batteria di malviventi proveniente da fuori regione riuscì a trafugare alcuni veicoli dalle aziende agricole prospicenti le campagne di Malalbergo. Un furto che ha poi fatto nascere una collaborazione fattiva tra Confagricoltura e l'Arma dei carabinieri, sul fronte del contrasto ai furti nelle aree di campagna. Bortolani, in merito alla fatidica notte, ancora ricorda: "Certo, vi erano due pattuglie di carabinieri che giravano avanti e indietro. Ma alla fine sono riusciti solo a notare dei movimenti, senza però riuscire a bloccare nessuno".

Da allora, la collaborazione tra Confagricoltura Bologna, che conta soci in circa un terzo delle auperfici coltivate del territorio metropolitano, e l'Arma dei carabinieri provinciale ha iniziato a diventare sistematica. Tanto che la prima ultimamente ha donato alla seconda un moderno sistema di telecamere notturne con scanner termico e memoria per ore di registrazione.

Una tecnologia all'avanguardia che permetterà di individuare i malintenzionati in modo più efficiente, se necessario aiutando le indagini con l'eventuale materiale videoregistrato. Il visore notturno, in particolare, consente una osservazione dettagliata anche a diverse centinaia di metri di distanza e può funzionare in maniera molto efficace anche in condizioni di scarsissima visibilità. Inoltre, particolari rilevatori di calore consentono di accertare la presenza di persone anche se all’interno di un edificio oppure dietro ostacoli naturali.

Garagnani (Confagricoltura): "Tutto cambiato con la guerra, ora anche il concime vale"

“Abbiamo pensato a un piccolo gesto per sostenere l'Arma nella deterrenza di questi fenomeni di furti nelle aree agricole, dove a volte, come presidio, ci siamo solo 'noi' e l'Arma. Anche perché ora tutto è cambiato – commenta Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna - Con i recenti fatti (l'invasione russa dell'Ucraina e la guerra) i prezzi delle commodities sono schizzati. Quindi ora un camion con del fertilizzante stoccato in un capannone vale dieci volte tanto che anche solo tre mesi fa. Facile per i ladri impossessarsi del carico e rivenderlo sottobanco, magari all'estero”.

Il comandante Rodolfo Santovito: "Collaborazione fondamentale, con questi strumenti già identificati alcuni soggetti"

Il comandante provinciale Rodoflo Santovito non si sbilancia ma ammette che l'utilizzo dei visori notturni sta "ottenendo significativi risultati non solo sul piano preventivo, ma anche su quello più strettamente repressivo con l’identificazione di gruppi criminali specializzati in furti di attrezzature e macchinari agricoli". Per questo "grazie a questa preziosa collaborazione, tutti i presidi del Comando Provinciale Carabinieri (dalle 69 Stazioni e della Tenenza di Medicina distribuite capillarmente su tutti i 55 comuni ai 7 Nuclei Operativi e radiomobili dislocati presso le Compagnie, al Nucleo Investigativo provinciale) hanno potuto operare con ancora maggiore efficacia, calibrando adeguatamente nelle aree rurali l’impiego delle unità, ora dotate di strumentazioni particolarmente utili e moderne".