Due furti in poche ore: arrestato minore fuggito dalla comunità

Non ha ancora 18 anni, il cittadino tunisino arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della volante Marconi sono intervenuti questa notte alle 3.30 circa, quando hanno notato un gruppo di persone, turisti inglesi, alle prese con un ragazzo che li importunava in piazza Minghetti.

Alla vista dei poliziotti, si è naturalmente allontanato e quando è stato raggiunto li ha colpiti con calci e spintoni per cercare di fuggire poiché aveva nascosto negli slip uno smartphone rubato al turista inglese. Arrestato per furto aggravato, il minore era stato già denunciato in stato di libertà la mattina di ieri, 5 febbraio, per furto in un supermercato.

Dopo la denuncia, il minore straniero - non accompagnato - è stato affidato al Pris del Comune - Servizio di pronto intervento sociale - che lo aveva collocato in una comunità. Da lì è scappato dopo poche ore e ha commesso un altro furto.