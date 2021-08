Furto al benzinaio di Porta Lame: Polizia segue una scia di sangue e individua il responsabile

Ha spaccato con una pietra il gabbiotto di un benzinaio in via Porta Lame per rubare la cassa, ferendosi al braccio: un errore costato caro a un giovane di origine tunisina, classe '80 e con numerosi precedenti, rintracciaro e arrestato dalla Polizia.

Il ragazzo, infatti, per rubare la cassa si era tagliato in più punti, e la scia di sangue lasciata dalle ferite è stata la prima traccia seguita dagli agenti. Poco dopo il furto, infatti, sul posto è arrivata una volante che ha subito pizzicaro il responsabile nascosto dietro una siepe della vicina chiesa.

Il ragazzo era riuscito a rubare, in totale, 80 euro dal fondo cassa.In manette per furto pluriaggravato, sarà giudicato con rito di Direttissima domani mattina.