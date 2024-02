Ruba la bici e se la dà a gambe: la polizia lo insegue per tutta la zona universitaria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un'altra serata movimentata in zona universitaria, e stavolta non per la movida ma per un inseguimento tra un ladro di bici e la polizia che è andato in scena ieri 28 febbraio. Tutto è iniziato intorno alle nove e trenta quando l'attenzione della volante, mentre passava in via Petroni per un normale controllo, è stata attirata da un ragazzo che riferiva di aver subito il furto della propria bicicletta dal valore di 700 euro.

Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del ladro, un guineano di 25 anni, rintracciandolo poco lontano. Vedendo la polizia avvicinarsi, il ragazzo ha provato ad allontanarsi. Ed è così partito l'inseguimento per Piazza Aldrovandi, via Petroni e Piazza Verdi per poi concludersi in via Mascarella. Qui il ladro è stato raggiunto e ha tentato di resistere agli agenti ferendo leggermente uno di loro prima di venire bloccato. La bicicletta, invece, è stata restituita al suo proprietario.