Furto con la 'tecnica del passeggino' al centro comemrciale: quattro arresti

Dai cosmetici ai generi alimentari, tutti rubati e tutti nascosti alla meno peggio in un passeggino. E' accaduto ieri al centro commerciale Vialarga.

Due donne tra le corsie del supermercato e sono state viste dagli addetti alla sicurezza riempire il passeggino del bimbo con la merce prelevata dagli scaffali per poi avviarsi all'uscita. Nel parcheggio infatti due uomini a bordo di un'auto le aspettavano, ma i vigilantes avevano già chiamato la polizia.

Sono stai fermati e controllati e l'auto è stata perquisita: all'interno, gli agenti hanno trovato altra refurtiva, quindi quella in via Larga non sarebbe stata la prima "visita". Tutti arrestati per tentato furto aggravato in concorso, si tratta di quattro giovani cittadini romeni, dai 20 ai 22 anni.

(Foto archivio)