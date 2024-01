Ladri in azione al Moto Club Della Futa. Venerdì sera tre persone si sono introdotte a volto coperto in uno dei garage del reparto corse in via Parri, nella Bolognina, e ha rubato le tre moto - una Yamaha R6 e due motard - con cui i piloti corrono il campionato di supermoto.

A raccontare l'accaduto è Paolo Marchioni, presidente del Moto Club che ha sede a Zola Predosa e tecnico federale di motociclismo. Intorno alle 20 i ladri vengono inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza mentre si intrufolano nel parcheggio condominiale: uno di loro rimane davanti alla porta d'entrata per fare da palo e permettere agli altri due di dirigersi indisturbati verso il box.

Dopo due ore in cui armeggiano con i piedi di porco, intorno alle 22 i due ladri riescono a forzare la basculante. Estraggono il camioncino utilizzato dai piloti per portare le due ruote in pista e poi spingono le moto fuori dal garage. E, dopo aver riportato dentro il camioncino e riabbassato la basculante come se nulla fosse successo, caricano le moto sul loro furgone e ripartono facendo perdere le proprie tracce. L'allarme è partito soltanto alle due di notte quando i vicini hanno notato il lucchetto sfilato e i segni dello scassinamento.

"È la terza volta che i ladri riescono a violare i sistemi di sicurezza portando via tutto quanto, sono esperti e sanno dove nasconderle - racconta Marchioni -. Noi siamo disperati, la stagione motociclistica è alle porte e noi siamo rimasti letteralmente a piedi". Il Moto Club ha presentato la denuncia ai Carabinieri, che stanno visionando i filmati girati dalle telecamere del parcheggio e da quelle dei vicini per ricostruire il tragitto del ladri a bordo del furgone con le moto trafugate.

Intanto, per riuscire a ripartire Marchioni e il suo team hanno lanciato una raccolta fondi con un appello pubblicato su YouTube: "Ho deciso di chiedere aiuto al mondo del motociclismo per rialzarci da questa situazione da a cui da soli non saremmo in grado di far fronte". Lanciata da qualche giorno, la campagna è riuscita già a raccogliere oltre 5mila euro su un traguardo di 40mila: "Non si tratta solo di beni per il divertimento ma di lavoro, passione e sacrifici che abbiamo fatto in questi anni - conclude il presidente del Moto Club - la generosità di tutti gli appassionati di moto ci permetterà di continuare a vivere il nostro sogno".